وزير: فرنسا تريد إعفاء كاملا للاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأمريكية

قال وزير فرنسي اليوم الجمعة إن فرنسا تعارض دخول الاتحاد الأوروبي في مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على واردات المعادن، وإن إعفاء للاتحاد من تلك الرسوم يجب أن يكون كاملا وبدون شروط.

وأبلغ جان بابتيست ليموان وزير الدولة للشؤون الخارجية صحيفة ليزيكو الفرنسية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية "الحكومة الفرنسية تشارك المفوضية الأوروبية في موقفها، وهو المطالبة بإعفاء كامل ودائم وغير مشروط".

