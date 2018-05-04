نتائج ضعيفة تهبط بأسهم البنوك رغم انتعاش أوروبي

انتعشت الأسهم الأوروبية صباح اليوم الجمعة مع صدور دفعة من نتائج الشركات لكن القطاع المصرفي ذا الثقل غاب عن المكاسب بفعل نتائج ضعيفة من اتش.اس.بي.سي وبي.ان.بي باريبا وسوسيتيه جنرال.

وفي حين تراجع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي، المتأثر سلبا في الفترة الأخيرة ببيانات اقتصادية ضعيفة، 0.6 بالمئة متصدرا خسائر القطاعات فإن مكاسب واسعة النطاق رفعت المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة في المعاملات المبكرة.

كان تراجع اليورو في الآونة الأخيرة، إثر موجة صعود بدأت في النصف الثاني من العام الماضي، ساعد أسهم منطقة اليورو في التفوق على نظيرتها الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية ليتجه المؤشر القياسي لمنطقة العملة الموحدة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.

واليوم رفعت نتائج قوية أسهم لانكسيس الألمانية للكيماويات المتخصصة وآي.ايه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية ولونزا السويسرية لصناعة مكونات العقاقير لتتصدر المكاسب على المؤشر ستوكس بينما تراجعت أسهم البنوك عموما.

ونزل اتش.اس.بي.سي 2.4 بالمئة بعد أن أعلن البنك عن انخفاض مفاجئ بلغ أربعة بالمئة في أرباح الربع الأول من العام قبل الضرائب بسبب زيادة في الاستثمارات لكن الرئيس التنفيذي الجديد سعى لإرضاء المستثمرين بإعادة شراء أسهم بما يصل إلى ملياري دولار.

وانخفضت أسهم بي.ان.بي باريبا وسوسيتيه جنرال انخفاضا حادا، 3.1 و6.3 بالمئة على الترتيب، مع إبداء المتعاملين والمحللين خيبة أملهم في نتائج ضعيفة للربع الأول من البنكين الفرنسيين.

