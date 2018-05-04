أصول الصندوق الوطني للثروة في روسيا تنخفض إلى 63.91 مليار دولار

قالت وزارة المالية اليوم الجمعة إن أصول الصندوق الوطني للثروة في روسيا بلغت 63.91 مليار دولار في أول مايو أيار، انخفاضا من 65.88 مليار دولار قبل شهر.

وفي وقت سابق هذا العام قالت الوزارة إنها استنزفت بالكامل أصول صندوقها الاحتياطي لسد ثغرات في الميزانية بحلول نهاية 2017، قبل التحول إلى آلية جديدة للميزانية ستخفض اعتماد الاقتصاد الروسي على أسعار النفط العالمية.

