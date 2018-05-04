الليرة التركية تتراجع الى مستويات قياسية

تراجعت الليرة التركية إلى 4.24 مقابل الدولار اليوم الجمعة مقتربة من المستوى القياسي المنخفض الذي لامسته قبل يوم بعد بيانات أظهرت صعود تضخم أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في ابريل نيسان.

وفي الساعة 0618 بتوقيت جرينتش كانت الليرة عند 4.2380 أمام العملة الأمريكية. وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4.2487 يوم الخميس بعد إعلان أرقام تظهر ارتفاع التضخم إلى حوالي 11 بالمئة على أساس سنوي في ابريل نيسان.

