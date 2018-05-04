الاسترليني يمحو كل مكاسبه للعام 2018 مع تواصل صعود الدولار

واصل الجنيه الاسترليني الهبوط أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الجمعة، ماحيا كل مكاسبه التي سجلها منذ بداية العام بعد أن تجاهل المستثمرون بيانات مخيبة للآمال بشأن الوظائف في الولايات المتحدة وأقبلوا على شراء العملة الخضراء.

وهبطت العملة البريطانية 0.5 بالمئة إلى 1.3487 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني عندما بلغت 1.3458 دولار.

وتراجع الاسترليني أيضا عن متوسطه المتحرك في 200 يوم، وهو مستوى فني مهم، للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2017.

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش تعافى الاسترليني قليلا إلى 1.3517 دولار، لكنه يبقى منخفضا 0.41 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.

وعانى الاسترليني خسائر بلغت أكثر من 6 بالمئة في الأسبوعين المنقضيين، متضررا من ارتداد سريع في التوقعات لزيادة في أسعار الفائدة في اجتماع بنك انجلترا المركزي الأسبوع القادم وسلسلة بيانات اقتصادية أسوأ من المتوقع وإقبال المسثمرين على شراء الدولار.

وهبط الاسترليني ثمانية سنتات منذ منتصف أبريل نيسان، مقوضا المكاسب منذ بداية العام لما كانت واحدة من العملات الرئيسية الأفضل أداء.