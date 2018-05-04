الفالح: متفائل بدخول كوريا الجنوبية القائمة القصيرة لمشروع نووي سعودي

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الجمعة إنه "متفائل" بأن كوريا الجنوبية ستكون على القائمة القصيرة لمشروع بناء محطة نووية في المملكة.

وأبلغ الفالح الصحفيين على هامش مناسبة للقطاع في سول أن بوسع كوريا الجنوبية توقع "نتيجة جيدة" عندما سئل عن عروض المنافسة على المشروع لكنه لم يذكر تفاصيل.