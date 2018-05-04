تراجع معدل البطالة بشكل حاد في أسبانيا الشهر الماضي

كشفت بيانات اقتصادية تراجع معدلات البطالة في أسبانيا بشكل حاد الشهر الماضي.

وذكرت وزارة العمل الأسبانية اليوم الجمعة أن عدد العاطلين المسجلين تراجع بواقع 86683 شخصا في نيسان/ابريل مقارنة بالشهر السابق، كما تراجع عدد العاطلين عن العمل بواقع 237168 شخصا مقارنة بالعام السابق.

وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في أسبانيا 3.33 مليون شخص، وهو أدنى معدل للبطالة منذ كانون ثان/يناير .2009

وتراجع عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية الأقل من 25 عاما إلى 7469 شخصا في نيسان/ابريل مقارنة بالشهر السابق.