وزير التجارة يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين

أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في دورته السادسة، للفترة 1439–1422، الموافق 2018-2021 من المترشحين والمترشحات الذين فازوا بالعضوية عن طريق الانتخابات، وذلك بعد الاعلان الصادر من اللجنة المكلفة بالاشراف على الانتخابات بتاريخ 1439/7/29. وهم من القطاع العام: غنام بن شنين السلمي العنزي، عبدالرحمن بن فيصل محمد الرويلي، عيد بن حمود القريشي السبيعي، حسين بن سالم الوبيري الشمري. ومن القطاع الخاص: نبيلة بنت محمد مكي التونسي، سالم بن عبدالرحمن عبدالله الهريش، سعد بن محمد مفلح الشهراني، محمد بن غيث عطاالله المطيري. ومن المكاتب الهندسية: مهدي بن علي مهدي آل سليمان. ومن أعضاء هيئة التدريس: سلطان بن صنت جازي العتيبي. على أن تكون مدة عضوية هذا المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الموافق 17 /8 / 1439 برقم 45119 .