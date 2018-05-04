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وزير التجارة يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين

‏ الرياض : واس
أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في دورته السادسة، للفترة 1439–1422، الموافق 2018-2021 من المترشحين والمترشحات الذين فازوا بالعضوية عن طريق الانتخابات، وذلك بعد الاعلان الصادر من اللجنة المكلفة بالاشراف على الانتخابات بتاريخ 1439/7/29. وهم من القطاع العام: غنام بن شنين السلمي العنزي، عبدالرحمن بن فيصل محمد الرويلي، عيد بن حمود القريشي السبيعي، حسين بن سالم الوبيري الشمري. ومن القطاع الخاص: نبيلة بنت محمد مكي التونسي، سالم بن عبدالرحمن عبدالله الهريش، سعد بن محمد مفلح الشهراني، محمد بن غيث عطاالله المطيري. ومن المكاتب الهندسية: مهدي بن علي مهدي آل سليمان. ومن أعضاء هيئة التدريس: سلطان بن صنت جازي العتيبي. على أن تكون مدة عضوية هذا المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الموافق 17 /8 / 1439 برقم 45119 .
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