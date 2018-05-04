"المرور": اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات

أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات في المملكة، مشيراً لتدشين عدة مدارس نموذجية لتعليم القيادة بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية، بالإضافة لتهيئة عدداً من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدل رخصهن برخص قيادة سعودية.

كما تطرق مدير إدارة المرور لآخر الإحصاءات المرورية ، وبرنامج الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المتنقل أثناء القيادة وإمكانية إضافة مخالفات جديدة على قائمة الرصد الآلي. وقال اللواء محمد البسامي أنه تم تهيئة جميع متطلبات قيادة المرأة للمركبات والتي تشمل قدرتها على مراجعة إدارات المرور في الحالات التي تقتضي ذلك، وترتيب متطلبات التعامل مع كل ما يترتب من مسؤوليات نظامية على قيادة المرأة للسيارة، كما تم الترخيص لافتتاح وتشغيل مدارس متخصصة في تعليم المرأة قيادة السيارات، وذلك وفق المعايير العالمية العالية للتدريب على قيادة المركبات التي حددتها الإدارة العامة للمرور بما يتناسب مع متطلبات رفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة التي تعمل وزارة الداخلية على تنفيذها، وتشمل كافة المتقدمين للحصول على رخص القيادة ذكوراً وإناثاً، وقد أنهت الإدارة العامة للمرور إجراءات اعتماد البرامج التدريبية في مدارس تعليم المرأة قيادة السيارات، والتي يتم بموجبها تحديد عدد الساعات الدراسية لكل من تتقدم للمدرسة وفق نتائج تقييم مستوى قدرتها على قيادة السيارة عند تقديم طلبها ، حيث باشرت بعض المدارس المرخصة في استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن قيادة المركبات وفق البرامج المعتمدة.

وذكر البسامي تم حتى تاريخه الترخيص لخمس مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات، وذلك في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك ويتم حالياً دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس أخرى في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة، واستكمال الاستعدادات لصرف رخص القيادة للسائقات اللاتي يكملن برامج التدريب ، واستبدال رخص قيادة السائقات اللاتي حصلن على رخص قيادة دولية أو أجنبية معتمدة بالمملكة وفق ما نص عليه نظام المرور ولوائحه . وأكد ان اللائحة تنص المعدلة لنظام المرور على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة، وتم تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة ب(٦) ساعات، و من لا تتوفر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب ب (٣٠) ساعة تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة. وعن رخص القيادة قال أنه تم تجهيز 21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة بالمملكة برخص قيادة سعودية، وذلك في الرياض – الدمام – الأحساء – الجبيل – بريدة – عنيزة –حائل – تبوك – جدة – الطائف – مكة المكرمة – المدينة المنورة – أبها – عرعر –جيزان – نجران – الباحة –القريات – سكاكا ) جميع الصالات والميادين المذكورة مجهزة لاستقبال طالبي الاستبدال، وسيتم التأكد من صحة الرخصة ومدى قدرة من يرغب استبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة؛ وذلك وفقاً للمادة (37) وكذلك المادة 37/2 والتي نصت على أن من لايجيد القيادة يحال لإدارة المرور لإعادة تقييمه حتى لو كان يحمل رخصة قيادة على أن تكون الرخصة المطلوبة تتلاءم مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها.

وفيما يتعلق بعمل المرأة في قيادة العمل في سيارات الأجرة أكد أن الأمر السامي الكريم نص على تطبيق النظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، وفِي ضوء ذلك فإن للمرأة العمل في قيادة سيارات الأجرة والمشاركة في خدمات الأجرة الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإليكترونية في تقديم خدماتها مع مراعاة نوع الرخصة التي تتطلبها قيادة كل نوع من هذه الخدمات. وقال أن تكاليف الدراسة تم تحديدها وفق دراسة اقتصادية؛ وذلك في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها مع غيرها يجب أن يراعي ذلك، كما أن التكاليف المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه ، وسيتم تطبيق هذه التسعيرة على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال، والتي يتم العمل حالياً على تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم المرأة القيادة.

وقال اللواء البسامي أن آلية شروط استخراج رخصة القيادة للمرأة واضحة وبسيطة، وفقاً للائحة التنفيذية للمادة (36) من نظام المرور يتطلب في كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة للسيارات إتمام سن (18) عاماً لرخص القيادة الخاصة، وسن (20) عاماً لرخص القيادة العامة واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة، بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة .

وتحدث البسامي حول تطبيق المخالفات على المرأة حيث أكد أن الأمر الكريم 905 وتاريخ6/1/1439هـ كان واضحاً وهو تطبيق نظام المرور للذكور والإناث على حداً سواء، ولذا المرور سيتعامل وفقاً لما سبق الإشارة مع قائد المركبة أياً كان وليس هناك استثناء لأحد، النظام واضح وسيطبق على الجميع دون استثناء. وقال أن المرأة تشارك حالياً في المهام المرورية الخاصة برصد مخالفات عدم ربط الحزام واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة ، كما يتم العمل على تدريب عدد من العناصر النسائية للمشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية وإن شاء الله يكون للعنصر النسائي دور فاعل في المرحلة القادمة.

وفي سياق آخر تحدث البسامي عن الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة وقال أنه -في البداية الإدارة العامة للمرور تود أن تتقدم بالشكر الجزيل لكل قائدي المركبات على التفاعل الإيجابي مع الرصد الآلي لربط حزام الأمان، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة حيث أثبتت الإحصائية ارتفاع نسبة التقيد بذلك وهذا دليل وعي كامل بمخاطر تلك المخالفتين، ولازالت الإدارة العامة للمرور تطمح إلى التقيد التام بعدم استخدام الجوال أثناء القيادة فكما هو معلوم لدى الجميع أن عدم تركيز السائق أثناء القيادة يمكن – لا قدر الله – أن يؤدي إلى نتائج خطيرة (ثانية واحدة أو ثانيتين قد تكون قيمتها مؤلمة جداً ) .

واكد أنه كل مايؤثر على سلامة مستخدمي الطريق يتم التركيز عليه ، ونعمل على متابعة التطورات التقنية المساندة في تنفيذ كل ماورد في نظام المرور من مخالفات تؤثر على السلامة العامة، فالأجهزة التقنية متعددة ، ولا يتوفر جهاز واحد لرصد كل المخالفات المرورية، ويتطلب استخدام أي أجهزة إخضاعها لتجارب مكثفة للوقوف على دقتها في رصد المخالفة المستهدفة بها، ولكنها بلا شك من أهم الأدوات المساعدة في تطبيق الأنظمة وفوائدها كثيرة لاشك.. . وقال سيتم تطبيق الرصد الآلي للشاحنات في 11 موقعاً في مدينة الرياض خلال هذا الأسبوع ولعل استخدام التقنية أثناء التجربة جعلت قائدي المركبات يغييرون جداول رحلاتهم وفقاً لأوقات المنع وهذا مؤشر إيجابي، وأيضاً تساعد التقنية في تحرير دوريات المرور واستخدامها في أماكن أخرى أكثر حاجة لذلك.