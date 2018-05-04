البورصة المصرية تخسر 16 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسـبـوع المـاضـي نحو 1ر16 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 9ر991 مليار جنيه. وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فـزاد مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 49ر1 % ليبلغ مستوى 879 نقطة، وارتـفـع مؤشـر /إيجي اكس 100/ بنحو 07ر0 % ليبلغ مستوى 2293 نقطة، بينما سجل مؤشر /إيجي اكس 30/ انخفاضاً بنسبة 89ر2% ليبلغ مستوى 17833 نقطة. وأشار التقرير البورصة المصرية الأسبوعي، إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 8ر6 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 152ر1 مليون ورقة منفذة على 131 ألف عملية. ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت على 54ر63 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 20ر24 %، والعرب على 26ر12 %، بعد استبعاد الصفقات. وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 87ر419 مليون جنيه، لافتا إلى أن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 27ر157 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات. وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 05ر46 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 95ر53 %، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 61ر179 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات. وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 048ر1 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بـلـغ نحــو 002ر1 مليون سند.