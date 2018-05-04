الدولار القوي يرتفع للأسبوع الثالث قبيل بيانات الوظائف

رسخ مؤشر الدولار أقدامه فوق حاجز 92.50 اليوم الجمعة مواصلا مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي مع تعزز العملة الأمريكية باتساع فروق سعر الفائدة. وفي ضوء ما يبدو أنه استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام بينما تنحسر أكثر توقعات التشديد النقدي من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي فإن أسواق العملة تراهن على استمرار صعود الدولار مدفوعا بالميزة النسبية لسعر الفائدة. وقال جافين فريند كبير محللي الأسواق لدى ان.ايه.بي في لندن "الحدث الأبرز في الأيام القليلة الماضية هو خيبة الأمل حيال متى قد يبدأ المركزي الأوروبي وبريطانيا في رفع أسعار الفائدة في أعقاب مجلس الاحتياطي وما لم نلحظ تحسنا ملموسا في البيانات فإن الدولار سيتفوق في الأسابيع المقبلة." وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 92.51. وسجل المؤشر أعلى مستوياته للعام 2018 عند 92.83 يوم الأربعاء وزاد أربعة بالمئة في الأسبوعين الأخيرين. يصدر اليوم تقرير التوظيف لشهر ابريل نيسان وسيخضع للفحص بحثا عن مؤشرات إضافية على قوة سوق العمل الأمريكية وضغوط التضخم. ونزل اليورو إلى 1.1970 دولار ليظلا فوق أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر 1.1938 المسجل يوم الأربعاء. كانت العملة الموحدة ارتفعت 0.3 بالمئة أمس الخميس متجاهلة بيانات تظهر تباطؤا مفاجئا في التضخم بمنطقة اليورو مع توقف في موجة صعود الدولار في الفترة الأخيرة. وانتعش الدولار الاسترالي انتعاشا متواضعا مع قيام المضاربين بالبيع لجني الأرباح في مراكز دائنة في الدولار الأمريكي. وزادت العملة الاسترالية 0.2 بالمئة إلى 0.7519 دولار أمريكي مبتعدة عن أدنى مستوياتها في 11 شهرا قرب 0.7472 دولار الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع.