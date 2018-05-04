صفقات تجارية بين 102 شركة سعودية وأخرى أمريكية في الطاقة والتقنية

بحثت 102 شركة سعودية مع نظيراتها الأمريكية، ترتيب وتنظيم صفقات تجارية في قطاعات الطاقة والتقنية وإنتاج الغاز، حيث تبادلت الآراء والمعلومات حول تعزيز المعرفة العلمية والتقنية المرتبطة بالمجالات المذكورة، إضافة إلى وضع صيغ متقاربة بناء على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض وواشنطن.

جاء ذلك على هامش معرض تقنية استخراج الزيت والغاز من المناطق المغمورة بالماء، المنعقد في ولاية تكساس في مدينة هيوستن الذي اختتمت فعالياته أمس.

وقال لـ "الاقتصادية" مصدر إعلامي في السفارة الأمريكية في الرياض، "إن مختصين في الطاقة تبادلوا الآراء والمعلومات حول تعزيز المعرفة العلمية والتقنية ووجهات النظر، فيما يخص بيئة تقنية استخراج الزيت والغاز من المناطق المغمورة بالماء".

وتوصل المفاوضون إلى صيغ متقاربة بفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض وواشنطن، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل التعاون المثمر والمستمر للولايات المتحدة مع القطاعين العام والخاص في السعودية كشركاء أساسيين، مبدية استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة لتحقيق أهداف "رؤية 2030".

وأوضح، أن هذا المعرض يوفر سنويا فرص الوصول إلى هذه التقنيات العلمية المتقدمة، كأكبر معرض للمعدات الصناعية، إضافة إلى أنه يضم مختصين من جميع إنحاء العالم، ويجمع بين رواد الصناعة والقطاع الحكومي والمستثمرين ورجال الأعمال، لإيجاد بيئة استكشافية وتطوير الأسواق والشراكات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة.

وكان الوفد السعودي قد شارك في فعاليات معرض هيوستين منذ بداية نسيان (أبريل) الماضي لمدة أربعة أيام، حيث رافق الوفد مسؤولين من القسم التجاري في السفارة الأمريكية في الرياض، برئاسة ناصر عباسي المستشار التجاري في السفارة الأمريكية، بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية.

وأوضح المصدر الإعلامي، أن شركات كبرى في مجالات النفط والغاز وشركات الخدمات ذات الصلة من جميع أنحاء العالم شاركت في هذا المعرض، ما يعزز الأهمية المستمرة لهذا القطاع في الاقتصاد العالمي، كما شاركت شركة أرامكو السعودية، وهي الشركة الرائدة في مجال النفط بوفد ضم 20 شخصاً لتقديم عرض حول الفرص التجارية الحالية والمستقبلية في المملكة.

وأفاد بأن القسم التجاري في السفارة الأمريكية يعمل دائما على تسهيل العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين من خلال تبادل البعثات التجارية، إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات لضمان بناء علاقات عمل مجدية ومستدامة بين الشركاء الأمريكيين والسعوديين.

ولفت إلى أن القسم التجاري نظم مشاركات لوفود العام الماضي في الولايات المتحدة في قطاعات توليد الطاقة "ديسمبر 2017"، والمياه والبيئة "سبتمبر 2017"، وتوزيع ونقل الطاقة "فبراير 2018"، إضافة إلى منتدى الاستثمار في أمريكا "أبريل 2017".