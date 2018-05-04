اتفاق سعودي - مصري على إزالة عراقيل التجارة والاستثمار

اتفقت السعودية ومصر على إزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري والاستثماري، والاستمرار في تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتفعيل دور نقاط الاتصال المعنية بسرعة التدخل لحل المشكلات التي تعترض المبادلات التجارية.

جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الـ 16 للجنة السعودية المصرية المشتركة أمس في الرياض وترأسها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، ونظيره المصري المهندس طارق قابيل.

وأكد القصبى، أن العلاقات المشتركة بين المملكة ومصر علاقات استراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة، مشيراً إلى أن انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية يأتي للتأكيد على قوة ومتانة هذه العلاقات والسعي إلى تطويرها بهدف تلبية آمال وطموحات الشعبين.

وأشار القصبي إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

من جهته أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن حرص القيادة السياسية في مصر والسعودية على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، يعد ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وقال قابيل، "إن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب مزيدا من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي مهم في المنطقة"، لافتا إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق مزيدا من التقدم في العلاقات.

وتم الاتفاق على عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2018م في الرياض، لعرض التجربة السعودية في إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والتحقق منها تمهيداً لاختبارها خلال فترة تجريبية مدتها ستة أشهر، وعقد برامج تدريبية في القاهرة لعدد من المتدربين السعوديين حول قواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بشكل عام وقواعد المنشأ التفصيلية وإحكامها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل خاص. كما تم الاتفاق على التعاون في مجال تنمية الصادرات، ودراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، لتسهيل حركة انسياب الصادرات بين الجانبين، على أن يتم توقيعها في أقرب وقت ممكن.

اتفق الجانبان المصري والسعودي على سرعة عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري لاستكمال تفعيل توصيات الدورة الثالثة التي عقدت في مدينة الإسكندرية خلال أكتوبر من عام 2017م، وذلك خلال شهرين من تاريخه.

ورحب الجانبان بعقد جولة مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني، تمكن البلدين من مناقشة كافة الموضوعات التي تخص التشغيل بين الجانبين، إضافة إلى تحديث الاتفاق الثنائي الموقع عام 2006م.

وجدد الجانب المصري طلبه بشأن تدخل سلطة الطيران المدني السعودي، في الإسراع بالإجراءات المطلوبة لإنشاء مستودع جمركي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي لخدمة التخزين لطائرات مصر للطيران تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، التي وعد الجانب السعودي فيها بتحقيق ذلك وفق الأنظمة المتبعة في المملكة.

كما تم استعراض نتائج زيارة الوفد السعودي لمصر في ديسمبر 2017، حيث تم الاتفاق على تنظيم إجراءات استقدام العمالة بين البلدين، ووضع آلية لتطوير استقدام العمالة الموسمية، والعمل على توفير بيانات طالبي العمل إلكترونيا لشركات ومكاتب التوظيف المرخص لها في كلا البلدين، إضافة إلى استكمال عملية الربط الإلكتروني لتنظيم انتقال العمالة المصرية للعمل في المملكة.

كما رحبت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين الجانبين السعودي والمصري في مجال النفط والخدمات النفطية، ودعت اللجنة إلى استمرار وتطوير التعاون في هذا المجال، وجدد الجانب المصري ممثلا في شركة مهارات الزيت والغاز OGS رغبته التعاون في مجال التدريب في كافة أنشطة الصناعات النفطية.

وأوضح الجانب السعودي أن المملكة تشجع جميع القطاعات المتخصصة لديها للاستفادة من مجالات التدريب المتاحة لدى الجانب المصري، كما أبدى الجانب المصري رغبته في التعاون في مجال البحث والاستكشاف السيزمي لمنطقة البحر الأحمر، وأفاد الجانب السعودي في هذا الشأن أنه يجري حاليا دراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارتين المعنيتين في هذا الشأن.