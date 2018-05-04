الليرة التركية تواصل الهبوط القياسي بعد تسارع التضخم

واصلت عملة الليرة التركية هبوطها القياسي أمس بفعل مخاوف بشأن عجز البنك المركزي عن السيطرة على ارتفاعات الأسعار بعد أن ارتفع معدل التضخم عن شهر نيسان (أبريل) لأعلى مستوى في خمسة أشهر إلى نحو 11 في المائة.

وبحسب "رويترز"، فإن التضخم الذي يسجل معدلا في خانة العشرات وانخفاض الليرة بنحو 10 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، وهي واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء، يمثلان مصدرين لقلق متصاعد لدى الحكومة في الوقت الذي تستعد فيه لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة يوم 24 حزيران (يونيو).

وانخفضت الليرة أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.6 في المائة إلى 4.2032 ليرة، من المستوى البالغ 4.1785 عند إغلاق الأربعاء، فيما بلغ سعر صرف اليورو 5.02 ليرة، بعد أن أوضحت بيانات رسمية أن معدل التضخم سجل 1.87 في المائة في نيسان (أبريل)، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاعه بنسبة 1.6 في المائة.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية أن المتسبب الرئيس في تسارع التضخم هو أسعار الملابس والأحذية، أما أكبر نسبة تراجع فكانت في الأغذية.

وعلى مدار الأسبوع شهدت الليرة سلسلة تراجع متتالية، حيث تعد واحدة من أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة منذ بداية العام، بسبب تخفيض تصنيفها الائتماني من جانب وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إلى (-بي بي)، مقابل تصنيفها السابق عند (بي).

وأرجعت الوكالة سبب الخفض إلى مخاطر حدوث انخفاض حاد في الاقتصاد التركي المحفوف بالائتمان، مشيرة إلى أن ذلك يظهر في زيادة الاختلالات في الاقتصاد والملحوظ بشكل أكبر في اتساع الديون المالية وعجز الحساب الجاري والتضخم المرتفع.

وتأثرت معنويات المستثمرين سلبا جراء خفض التصنيف السيادي للبلاد، في الوقت الذي أظهر فيه مسح انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية لأول شهر منذ 14 شهرا إلى جانب الكشف عن حزمة حوافز حكومية بقيمة ستة مليارات دولار.

وكان المركزي التركي قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيس، في مسعى لضمان استقرار الأسعار، إلا أن هذا التحرك كان له أثر مؤقت في السيطرة على انخفاض قيمة العملة.