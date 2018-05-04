100 مختص يناقشون حلول إنتاج الوقود المكافئ والنظيف

ناقش 100 مختص في قطاعي الطاقة والبيئة لمدة يومين أفضل الحلول لإنتاج وقود مناسب للمستقبل المستدام، وذلك في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك".

ونظم المعهد السعودي للاحتراق الاجتماع الثامن له تحت شعار "نحو مستقبل مستدام، استخدامات الوقود المكافئ والنظيف"، بمشاركة ممثلين عن "أرامكو" السعودية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا "كاوست" إضافة إلى باحثين من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" وعددٍ من الأكاديميين من الجامعات السعودية والإماراتية، والشركة السعودية للكهرباء.

وبدأ الاجتماع الذي اختتم أعماله البارحة الأولى بكلمة لـ آدم سيمنيسكي رئيس "كابسارك"، الذي أوضح أهمية هذا الاجتماع في التصدي لتحديات قطاعي الطاقة والبيئة.

من جهته، اعتبر سيلفيان كوتي الباحث في "كابسارك" أن قطاع الطاقة المتجددّة يتيح عديدا من الفرص الوظيفية وقادر على توليد وظائف ذات قيمة للجيل السعودي الجديد الناشئ، بخلاف وظائف قطاع المقاولات التي يعمل فيها عديد من العمالة الأجنبية غير المؤهلة.

وقال كوتي "إن المهارات الحالية غير ملائمة لوضع سوق العمل الحالي، وأن على الجهات المعنية في المملكة مساعدة الجيل الشاب للحصول على المهارات التقنية والتطبيقية المناسبة التي تساعدهم على بناء قطاع الطاقة المتجددّة والاستعداد للفرص المستقبلية في القطاع.

ونوهت إنفيتا آرورا مدير برنامج النقل والبنية التحتية الحضرية في ورقة عمل قدّمتها بعنوان "استراتيجيات لأنظمة النقل البيئي المستدام وعدم المساس بالنمو الاقتصادي" إلى أن النمو السريع للاقتصاد والبنية التحتية الحضرية والزيادة في استخدام السيارات في المملكة قاد إلى زيادة تلوث الهواء والضوضاء والازدحام والحوادث واستهلاك الوقود الأحفوري. وسلطت ورقة آرورا البحثية الضوء على أن تحسين نوعية وكفاءة الوقود المستخدم في السيارات ودعم تبني السيارات الكهربائية مع التغيير في استراتيجيات التخطيط العمراني والحضري والحد من كثافة المدن والعمل على استخدام بنية تحتية متنوعة ووسائل نقل منخفضة الكربون مناسبة للاستدامة مثل السيارات المشتركة سيعمل على زيادة كفاءة الطاقة.