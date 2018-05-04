"تويتر" يطالب مستخدميه بتغيير كلمات المرور

طالب "تويتر" مستخدميه بتغيير كلمات المرور السرية بعد تسرب بيانات عدد من الحسابات ، وذكر فى تغريدة إنهم وجدوا ثغرة فى النظام تقوم بتسجيل بعض كلمات المرور للحسابات، وقامت الشركة بالتعامل معها.

وأشار "تويتر"، إلى أنه ينصح المستخدمين بتغيير كلمة السر الخاصة بحساباتهم.