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"تويتر" يطالب مستخدميه بتغيير كلمات المرور

«الاقتصادية» من الرياض

طالب "تويتر" مستخدميه بتغيير كلمات المرور السرية بعد تسرب بيانات عدد من الحسابات ، وذكر فى تغريدة إنهم وجدوا ثغرة فى النظام تقوم بتسجيل بعض كلمات المرور للحسابات، وقامت الشركة بالتعامل معها.
وأشار "تويتر"، إلى أنه ينصح المستخدمين بتغيير كلمة السر الخاصة بحساباتهم.

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