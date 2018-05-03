الجدعان يرعى مراسم توقيع اتفاقية بين المعهد المالي ووزارة المالية

رعى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في الرياض أمس, مراسم توقيع اتفاقية بين المعهد المالي ووزارة المالية، ، حيث يقوم المعهد بموجب الاتفاقية بتطوير وتقديم برامج تدريبية لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والمعنيين بالمالية العامة. وجرت مراسم التوقيع خلال فعاليات منتدى الميزانية 2019م، الذي تنظمه الوزارة للمرة الأولى, حيث وقعّ الاتفاقية مدير عام المعهد المالي ثامر بن محمد العيسى، ومدير عام الموارد البشرية في وزارة المالية نواف بن عبدالله الضبيب . من جانبه, أوضح الضبيب أن هذه الاتفاقية تعد إحدى مبادرات وزارة المالية، التي تستهدف تطوير الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية بما يحقق رؤية الوزارة لتحقيق أعلى مؤشرات الأداء الوظيفي, مؤكداً أن تأهيل الموارد البشرية يعد أحد ممكنات الوزارة في تحقيق ركائز إستراتيجيتها الخمسة ضمن إطار رؤية المملكة 2030. بدوره, أفاد العيسى أن الاتفاقية مع وزارة المالية تأتي استمراراً للنهج، الذي يتخذه المعهد المالي للإسهام في رفع المهارات وتطوير الكوادر الوطنية بالمجال المالي، مثمناً هذا التعاون الذي سيمكّن المعهد المالي من المشاركة في التطور الإستراتيجي، الذي تشهده الوزارة وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .