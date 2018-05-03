فاو: ارتفاع طفيف في أسعار الغذاء العالمية في أبريل

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بشكل طفيف في أبريل نيسان مقارنة مع الشهر السابق، مع استمرار زيادة أسعار معظم الحبوب ومنتجات الألبان فيما واصلت أسعار السكر انخفاضها. وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات ألبان واللحوم والسكر، 173.5 نقطة الشهر الماضي مقابل 172.8 نقطة في مارس آذار. وذكرت فاو أن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية ارتفعت 2.7 بالمئة في أبريل نيسان على أساس سنوي. وتوقعت فاو أن يصل إنتاج القمح إلى 746.6 مليون طن في 2018، بما يقل 11.3 مليون طن عن المستوي شبه القياسي المسجل في 2017. وقالت فاو إن التوقعات الأولية لأسواق الحبوب العالمية للسنة 2018-2019 مبشرة. وقالت "وفقا لتوقعات أولية لفاو لموسم تسويق 2018-2019 ستكون إمدادات الحبوب كافية لتلبية احتياجات الاستهلاك. وبينما من المتوقع انخفاض احتياطي الحبوب العالمي فإن الانخفاض سيكون معظمه على الأرجح في الذرة".