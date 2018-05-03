مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8107.47 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 8.72 نقطة ليقفل عند مستوى 8107.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 107 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية, وأسيج, ومجموعة السريع, ومجموعة السعودية, والصقر للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعاونية, والعالمية, والمواساة, وباتك, وسدافكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.55% و 9.92% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وسابك, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 24.34 نقطة ليقفل عند مستوى 3178.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 ألف سهم تقاسمتها 380 صفقة.