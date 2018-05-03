المواساة للخدمات الطبية تعلن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية لعام 2017

قالت شركة المواساة للخدمات الطبية أنه بالإشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة المنشورة على موقع تداول بتاريخ 17/08/1439هـ الموافق 03/05/2018م والتي تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بمبلغ قدره 150 مليون ريال بواقع 3 ريال للسهم ما يعادل 30% من رأس المال ، تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن تحديد يوم الإثنين 28-08-1439هـ الموافق 14-05-2018م موعداً لصرف الأرباح النقدية ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وقد أجرت الشركة إتفاقاً مع البنك الأهلي التجاري لإيداع الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية للمساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية، ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الإتصال بالبنك الأهلي التجاري على رقم 920001000 أو مراجعة أي فرع من فروعه لإستلام أرباحه.