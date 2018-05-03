شركة تابعة لـ "الابحاث والتسويق" توقع عقد مع شركة تجارية لتقديم خدمات إعلامية متخصصة بـ71.8 مليون ريال

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أنه تم يوم الخميس الموافق 3 مايو 2018م توقيع شركة توق للعلاقات العامة إحدى الشركات التابعة للمجموعة والمملوكة بالكامل لها والتي تقوم بتقديم الخدمات والدراسات والبحوث الاعلامية والتسويقية عقد مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقديم خدمات إعلامية متخصصة بقيمة 71.8 مليون ريال سنويا ومدته خمس سنوات ومن الجدير بالذكر الى أن ذلك يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها المجموعة وشركاتها التابعة بما لديها من خبرات وانتشار و حضور على الصعيد المحلي والعالمي هذا ومن المتوقع أن يظهر الاثر المالي للعقد في القوائم المالية بإذن الله ابتداء من الربع الثاني من العام 2018م.