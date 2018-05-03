أرباح أديداس تحقق قفزة في الربع الأول هذا العام

أعلنت عملاقة المنتجات الرياضية الألمانية "أديداس" اليوم الخميس أن أرباحها حققت قفزة في الربع الأول هذا العام ، حيث ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 746 مليون يورو (895 مليون دولار). وحافظت أديداس على السيطرة على التكاليف ، مع بيع منتجاتها بأسعار أعلى. وزادت أرباح التشغيل أيضا بنسبة 17% لتصل إلى 542 مليون يورو. وبسبب قوة اليورو ، ارتفعت المبيعات بنسبة 9ر1% فقط لتصل إلى 5ر5 مليار يورو . وفي ظل تأثيرات سعر الصرف ، نمت إيرادات الشركة بنسبة 10% . وأكدت أديداس تنبؤاتها لنتائج العام بالكامل ، حيث توقعت ارتفاع المبيعات في ظل تعديل سعر العملة بنسبة 10% وارتفاع الأرباح بنسبة تتراواح بين 13% و 17% .