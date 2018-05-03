احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 44.030 مليار دولار في أبريل

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان من 42.611 مليار في مارس آذار. وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 1.419 مليون دولار في أبريل نيسان. طرحت مصر في أبريل نيسان سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب. وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول. كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين