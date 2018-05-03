42 مليون ريال أرباح التعاونية في الربع الأول لعام 2018

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة التعاونية للتأمين لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2018 عن تحقيق صافي ربح قبل الزكاة قدره 42 مليون ريال، مقابل خسائر تحققت خلال فترة الربع السابق والناتجة عن زيادة الاحتياطيات الفنية بناء على توصية الخبير الاكتواري.

وقد حققت عمليات التأمين نمواً خلال فترة الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.3%، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.1 مليار ريال مقابل 2.03 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وواصلت العمليات الاستثمارية بالشركة نتائجها المميزة، حيث حققت استثمارات حملة الوثائق واستثمارات عمليات المساهمين دخلاً صافياً قدره 61.1 مليون ريال.