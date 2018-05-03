أسهم أوروبا تنخفض صباحا مع ارتفاع اليورو

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع اليورو من أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار في جلسة تهيمن عليها تقارير الأرباح.

وبحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، متراجعا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في حين تراجع المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 100 البريطاني قليلا.

ومن بين الشركات الكبيرة التي أعلنت نتائج أعمالها، انخفض سهم أديداس 2.6 بالمئة بعد أن قالت شركة الملابس الرياضية الألمانية إنها حققت نموا للمبيعات يقل قليلا عن توقعات المحللين، وإن كان صافي ربح الشركة زاد أكثر من المتوقع.

وهبط سهم سميث آند نيفيو 6.5 بالمئة بعد أن خفضت أكبر شركة أوروبية لإنتاج مفاصل الفخذ والركبة الصناعية توقعاتها لنمو الإيرادات الأساسية للعام بأكمله بعد أن تراجع الأداء في بعض الأسواق.

وانخفضت أسهم بي بوست 12 بالمئة بعد إعلان الشركة عن نتائج دون التوقعات.

لكن في أماكن أخرى لقيت أسهم بعض الشركات دعما في تقارير أعمال جيدة. فزاد سهم لوجيتك 8.4 بالمئة بعد نتائج أعمال فصلية تفوق التوقعات.

وصعد سهم فيوليا الفرنسية للمرافق ثلاثة بالمئة بعد زيادة إيراداتها الفصلية، في الوقت الذي عاودت فيه أنشطة قطاع المياه التابعة للشركة في فرنسا النمو وسجلت الأنشطة الدولية نموا في خانة العشرات.

وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.26 بالمئة.