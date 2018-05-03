بسبب تدمير "داعش".. أمريكا تقدم 3.5 مليون دولار لمدينة مراوي الفلبينية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، تقديم مساعدة إضافية بقيمة 5ر3 مليون دولار لمدينة مراوي بجنوب الفلبين، التي تدمرت بسبب حصار المسلحين الموالين لتنظيم داعش الإرهابي الذي استمر خمسة أشهر العام الماضي.

وقال السفير الأمريكي سونج كيم، إن المساعدة تهدف لتمويل بناء أماكن إيواء انتقالية وإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي وتقديم الدعم النفسي للأطفال والنساء في مدينة مراوي، التىي تقع على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا.

وأضاف أن المساعدات الأمريكية تهدف لمساعدة نحو 58 ألف نازح في مدينة مراوي والمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أنه من المأمول أن تساعد في إنعاش الاقتصاد المحلي عبر الأنشطة التي تدر دخلاً.

يذكر أن أكثر من 1200 شخص قتلوا ونزح أكثر من نصف مليون مواطن، عندما حاصر مسلحون تابعون لداعش مدينة مراوي من مايو حتى أكتوبر .2017، وأسفر القتال عن تدمير المدينة، ودفع الرئيس رودريجو دوتيرتي لإعلان الأحكام العرفية في مينداناو، التي صوت البرلمان للإبقاء عليها حتى ديسمبر 2018، في ظل تحذيرات بأن مسلحي داعش يقومون بتجنيد أفراد جدد.