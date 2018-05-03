أرامكو تنظم مؤتمر المقاولين بمشاركة 400 متخصص في قطاع المقاولات

نظمت شركة أرامكو السعودية اليوم، مؤتمر المقاولين لعام 2018م، بعنوان "تطبيق التقنية لتحسين فعالية تنفيذ المشاريع"، بمشاركة نحو 400 متخصص في مجال إدارة المشاريع من مختلف شركات المقاولات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في فندق كمبنسكي العثمان في محافظة الخبر.

وهدف المؤتمر الذي يُنظم كل عامين، وصاحبه معرضاً شارك فيه 10 من مورّدي التقنية في قطاع المقاولات، إلى استدامة الشراكة في إدارة المشاريع مع مقاولي التشييد والبناء، ومورّدي التقنية، وإنشاء منصة للتواصل فيما بينهم، وتعزيز تنفيذ مشاريع أرامكو من خلال نشر التقنيات الحديثة التي أثبتت جدواها، ومناقشة التحديات المحتملة في نشر التقنية في مجال إدارة المشاريع.

وأوضح مدير عام إدارة المشاريع معتز المعشوق خلال المؤتمر، إن أرامكو السعودية ركزت في مؤتمر المقاولين لهذا العام على التقنيات الحديثة المستخدمة في تنفيذ المشاريع والإنشاءات، حيث يأتي التركيز على هذه التقنيات كونها توفّر فرصة للقطاع الصناعي المحلي لتطوير فاعليته وإمكاناته في وقت قصير، مشيراً إلى أن هذه التطورات ستساعد على إحداث تحوّل في قطاع الإنشاءات وقدراته، كما ستوفر مسارات وظيفية لذوي المهارات العالية من المواطنين السعوديين.

وناقش المؤتمر الذي شارك فيه مختصّون في أرامكو السعودية، وآخرون في مجال إدارة المشاريع، آليات تطبيق التقنيات الحديثة لتحسين فعالية تنفيذ المشاريع، حيث شهد المؤتمر تقديم خمسة عروض عن تقنيات البناء، التي أثبتت تأثيرها الإيجابي على كل من المقاولين وأرامكو السعودية، إضافة إلى حلقة نقاش وجلسات تفاعلية.

يذكر أن استراتيجية أرامكو السعودية في دعم قطاع المقاولات لا تهدف فقط إلى تلبية احتياجات أعمال الشركة في الوقت الحالي والمستقبل، وإنما تعكس أيضًا حرصها على تجسيد مفهوم المواطنة من خلال الإسهام بصورة فاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يرتكز النموذج الاستراتيجي للشركة على أربعة مقوّمات وهي: إرساء منظومة متكاملة لإدارة المشاريع، والاهتمام بتطوير الكفاءات السعودية وتمكينها، ونقل وتوطين وتطوير التقنيات الحديثة والاستشارات الهندسية، والعمل على تعزيز استدامة وتطوُّر قطاع المقاولات عن طريق تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في المواد والخدمات.