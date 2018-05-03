بلغ عدد قضايا الإفلاس التجاري نحو 140 قضية منذ بداية العام الهجري، أي خلال سبعة أشهر، حيث استحوذت الشركات والمؤسسات الصغيرة والأفراد على نحو 90 في المائة من هذه القضايا.
وحسب إحصائية عدلية اطلعت عليها "الاقتصادية"، فقد استقبلت المحكمة التجارية في الرياض 84 في المائة من هذه القضايا بـ 118 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ 21 قضية، تليها المحكمة العامة في أبها بقضية واحدة. يأتي ذلك في وقت أقر فيه المجلس الأعلى للقضاء حزمةً من القرارات، منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافةً إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية، كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة، ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي. وخصص المجلس في جلسة سابقة النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر تجارية مخصصة في محاكم الاستئناف في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافةً إلى دوائر ثلاثية في المحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام. وأكّد المجلس أنّ التخصيص يعزّز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسّن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه، داعياً الدوائر المعنية للعمل بهذا القرار من تاريخه، وأن يكون سريانه على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه.
- 140 قضية إفلاس تجاري في 7 أشهر .. 85 % منها لشركات صغيرة
- اليوم .. لجنة وزارية سعودية - مصرية تعزز التعاون باتفاقيات مشتركة
- السوق الموازية تتراجع 1.6 %.. وقيم التداول عند 1.1 مليون ريـال
- «هيئة السوق»: 140 مستثمرا أجنبيا مؤهلا في سوق الأسهم حاليا
- مختصون: السعودية جاهزة لاستقطاب رأس المال الأجنبي
- «الأمن الصناعي»: 4 مبادرات واستراتيجيات لتطوير القطاع
- مصرفيون: المالية الإسلامية تشكل 2 % من حجم الصناعة العالمية
- «الشورى»: إعادة النظر في سلم رواتب الوظائف الحكومية ضرورة
- «صندوق النقد»: التدابير الاقتصادية السعودية لخفض العجز سياسة صائبة
- مقترح بزيادة الميزانية الأوروبية إلى 1.135 تريليون يورو
أخبار اقتصادية- محلية
- باستثمارات نوعية.. وضع حجر أساس «القدية» خلال أيام
- مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض سياسات الأهلية والاستحقاق لـ "حساب المواطن"
- تعديل 3 مواد من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
- ميليسي: الهلال أولا
- الرؤساء التنفيذيون لـ "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية": مشاريع ملهمة للأجيال
- غرفة الرياض تبدأ توطين نشاط الأثاث بـ 600 فرصة وظيفية للشباب
- إلزام الموردين لقطع غيار السيارات بإقرار من الشركات المصنعة.. يوليو المقبل
- استئناف الاستقدام من إندونيسيا بـ 40 ألف عاملة منزلية كمرحلة أولى
- "الإسكان": ضعف الملاءة المالية وراء إلغاء 60 % من عقود مستفيدي أرض وقرض
- السوق المحلية تستعد لدخول السيارات الكهربائية بعد 6 أشهر
أضف تعليق