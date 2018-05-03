السوق الموازية تتراجع 1.6 %.. وقيم التداول عند 1.1 مليون ريـال

هبطت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.6 في المائة لتغلق عند 3203 نقاط فاقدة 52 نقطة. وتراجعت قيم التداول 19 في المائة بنحو 255 ألف ريال لتصل إلى 1.1 مليون ريال، بمعدل 8.5 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 9.9 ألف سهم لتصل إلى 55.3 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.33 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 41 صفقة بنسبة 24 في المائة لتصل 129 صفقة. وارتفع سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 19.9 في المائة ليغلق عند 38.85 ريال، و"العمران" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 17.5 ريال مقابل تراجع واستقرار البقية. بينما تصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 71.70 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 26.96 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 12.58 ريال.

وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 239 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 213 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 156 ألف ريال.