مختصون: السعودية جاهزة لاستقطاب رأس المال الأجنبي

أكد عدد من المختصين جاهزية السعودية لاستقطاب رأس المال الأجنبي عبر أجندتها الإصلاحية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، موضحين أن المملكة فيها فرص استثمارية أفضل وأكثر من السابق.
وأشاروا في جلسة الاقتصاد السعودي والعالمي 2018-2019، ضمن فعاليات مؤتمر "يوروموني السعودية 2018"، إلى أن ارتفاع سعر النفط سيوفر مزيدا من الاحتياطي الذي يدعم عجز الميزانية، مؤكدين أهمية بناء قطاع خاص قوي قادر على توفير الوظائف، مع تمكين المرأة في التنمية الاقتصادية.
وذكرت كاثرين كوكس، المدير التنفيذي لبنك الخليج الدولي، أن الأجندة الإصلاحية للمملكة أسهمت في التدفقات المالية التي تحتاجها السعودية.
واعتبرت تمكين المرأة ضرورة للتنمية الاقتصادية، موضحة أن المملكة تشهد فرصا ضخمة أكثر من السابق، كما أن القطاع الخاص يشهد حاليا تنوعا في الفرص الاقتصادية.
من جهتها، قالت نور شبيب، رئيس الاستراتيجيات والتحول في صندوق التنمية الصناعية السعودي، إن المملكة تشهد تغييرات كبيرة، اقتصادية واجتماعية، وهذه التغييرات ساعدت في توفير وظائف متنوعة، خاصة بالنسبة للسيدات، إذ توجد معدلات توظيف عالية للفتيات السعوديات لم تكن موجودة سابقا.
بدوره، اعتبر مازن السديري، رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية، أن ارتفاع سعر النفط سيوفر مزيدا من الاحتياطي للمملكة، مبينا أن الحاجة الآن تتمثل في توفير قطاع خاص قادر على المنافسة وتوليد عديد من الوظائف.
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