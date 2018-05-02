في 12 يوما .. الدولار يرتفع أمام 9 عملات ويتراجع أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر صرف الدولار أمام تسع عملات من بين عشر عملات لدول تشكل صادراتها إلى السعودية نحو47 في المائة من مجموع الواردات السعودية.

والعملات العشر هي اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والروبل الروسي والين الياباني والروبية الهندية والدولار الكندي والليرة التركية واليوان الصيني والجنيه المصري.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد ارتفع الدولار أمام عملات تسع دول خلال 12 يوما فقط، وتحديدا من 16 أبريل 2018 حتى أمس الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

وتصدر الارتفاعات الدولار أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 4.8 في المائة، من 0.699 جنيه استرليني في 16 أبريل إلى 0.733 جنيه استرليني في 2 مايو 2018.

تلاه الفرنك السويسري مرتفعا بنسبة 3.7 في المائة، إذ أصبح الدولار يساوي 0.955 فرنك سويسري مرتفعا من 0.960 فرنك سويسري.

ثم اليورو بنسبة ارتفاع 3.1 في المائة، إذ ارتفع سعر صرف الدولار أمامه إلى 0.834 يورو، أي أن اليورو أمام الدولار قد تراجع إلى 1.2 دولار من 1.24 دولار.

رابع العملات جاء الروبل الروسي الذي ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 3 في المائة، من 61.928 روبل روسي، إلى 63.791 روبل روسي.

خامسا؛ الين الياباني الذي ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 2.5 في المائة من 107.21 ين ياباني إلى 109.84 ين ياباني، ثم الروبية الهندية التي ارتفع الدولار أمامها بنسبة 2 في المائة، من 65.395 روبية إلى 66.705 روبية.

فيما جاء الدولار الكندي سابعا، إذ ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.7 في المائة، من 1.261 دولار كندي إلى 1.283 دولار كندي، ثم الليرة التركية حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 1.2 في المائة من 4.093 ليرة إلى 4.142 ليرة.

وجاء اليوان الصيني كتاسع العملات التي ارتفع الدولار الأمريكي أمامها، بنسبة 1.2 في المائة من 6.285 يوان إلى 6.358 يوان.

في حين كان الجنيه المصري العملة الوحيدة التي تراجع الدولار أمامها، حيث أصبح الدولار يساوي 17.616 جنيه مقابل 17.70 جنيه.



*وحدة التقارير الاقتصادية