الأسهم السعودية تهبط دون 8100 نقطة وتسجل أطول سلسلة تراجع في شهر

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي وهي الأطول منذ شهر، لتغلق عند 8098 نقطة فاقدة 59 نقطة بنسبة 0.73 في المائة، بضغط من قطاع المصارف. وجاء الأداء متوافقا مع توقعات التحليل السابق، حيث أشير إلى أن عدم تماسك السوق عند 8165 نقطة سيزيد الضغوط البيعية حتى 8090-8050 نقطة وجاء الإغلاق عند 8098 نقطة عند مستوى الدعم المذكور. وقد تبحث السوق عن التماسك في جلسة اليوم ومحاولة الحفاظ على مستويات 8090 نقطة لبناء موجة صاعدة جديدة. وستجد السوق دعما من قطاع "المصارف" بعد إفصاح مصرفي "الأهلي" و"السعودي الفرنسي" عن نتائج فاقت التوقعات.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8158 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8172 نقطة بمكاسب 0.17 في المائة، بينما الأدنى عند 8097 نقطة فاقدا 0.74 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8098 نقطة فاقدا 59 نقطة بنسبة 0.73 في المائة. وتراجعت السيولة 468 مليون ريال بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 4.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 37.4 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.8 مليون سهم متداول لتصل إلى 199 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.38 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 4 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة لتصل إلى 121 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفع قطاعا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.22 في المائة، و"الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.18 في المائة مقابل تراجع البقية، وتصدرها "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2.7 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 18 في المائة بقيمة 803 ملايين ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "الصقر للتأمين" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 27.98 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" بنسبة 2.44 في المائة ليغلق عند 23.92 ريال، وحل ثالثا "الإنماء طوكيو م" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 24.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفا للتأمين" بنسبة 8.2 في المائة ليغلق عند 14.28 ريال، يليه "العبداللطيف" بنسبة 5.33 في المائة ليغلق عند 13.31 ريال، وحل ثالثا "العالمية" بنسبة 5.22 في المائة ليغلق عند 29.94 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 753 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 726 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 14 في المائة بقيمة 627 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية