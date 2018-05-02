صندوق الإستثمار الفلسطيني يزيد أصوله إلى ما يقارب 991 مليون دولار

قال صندوق الإستثمار الفلسطيني، ذراع الإستثمار للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء إن أصوله إرتفعت إلى 990.5 مليون دولار في نهاية العام 2017.

وأضاف الصندوق في بيان عقب إجتماع لهيئته العامة في رام الله أن أرباح الصندوق الصافية بعد الضرائب بلغت 39.4 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفعت الأصول إلى 990.5 مليون دولار في نهاية 2017 مسجلة نموا قدره 16 بالمئة مقارنة مع العام 2016.

وقال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الصندوق في البيان "شركة مصادر التابعة للصندوق تقود برنامجا استثماريا بحجم 2.2 مليار دولار، بالشراكة مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية وبعض البنوك الفلسطينية".

وأضاف قائلا "يقوم هذا البرنامج على مجموعة من المشاريع في قطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة".

وإستعرض مصطفى مجالات إستثمار الصندوق في مختلف القطاعات الزراعية والسياحية والصناعية والعقارية والإتصالات من خلال شركات تابعة للصندوق.

وقال إن شركة (شركات) العاملة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية تقود برنامجا إستثماريا بقيمة 86 مليون دولار.

وأضاف أن شركة (عمار) "تقود برنامجا إستثماريا بقيمة 150 مليون دولار يشمل محفظة استثمارية كبيرة في مدينة القدس بالإضافة إلى التطوير العقاري الأفقي، وتطوير المناطق الصناعية، وتنشيط السياحة المستدامة".

وقال "شركة أسواق تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لصندوق الاستثمار من أجل تنفيذ برنامجه الاستثماري، وذلك من خلال الاستثمار في العديد من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين".