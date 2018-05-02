سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، قابلها عمليات شراء من قِبل المستثمرين الأفراد العرب والأجانب . وانخفض مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 67ر0 في المئة مسجلًا 16ر18173 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 01ر1 في المئة ليصل إلى 04ر886 نقطة .
أما مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا فأضاف 59ر0 في المئة إلى قيمته ، منهيًا التعاملات عند مستوى 37ر2320 نقطة . وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية 2ر2 مليار جنيه ليصل إلى 003ر1 تريليون جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 4ر1 مليار جنيه .
مصر تخسر 2.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها
سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، قابلها عمليات شراء من قِبل المستثمرين الأفراد العرب والأجانب . وانخفض مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 67ر0 في المئة مسجلًا 16ر18173 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 01ر1 في المئة ليصل إلى 04ر886 نقطة .
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