7 ملايين مواطن ومقيم سجلوا في العنوان الوطني .. دعم للحكومة الإلكترونية وتجارة الإنترنت

بلغ عدد المسجلين من المواطنين والمقيمين في "العنوان الوطني" حتى الآن أكثر من سبعة ملايين عنوان، منهم 3.38 مليون عنوان منذ إطلاق حملة "عنوانك هويتك" في 18 /2 / 2018 أي منذ شهرين.

وقال لـ "الاقتصادية" محمد العبدالجبار؛ رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف، "إن السعودية تعد من بين 17 دولة على مستوى العالم تملك عنوانا معياريا تجاريا".

وأوضح العبدالجبار، أن تواصل المواطنين المرتفع في حملة "عنوانك هويتك"، واكبه ارتفاع كبير في عدد مرات زيارة العملاء للموقع الإلكتروني للتسجيل، مضيفا أن "المكالمات التي تم استقبالها في مراكز الاتصال ارتفعت إلى أربعة أضعاف المعدلات العادية، متجاوزة 25000 مكالمة يوميا، فيما ارتفع التفاعل مع حسابات التواصل الاجتماعي إلى 1700 تغريدة يوميا".

وبين، أنه بشكل عام يتحمل المسجل مسؤولية المعلومات المقدمة ومنها التأكد من الموقع، وفي حال تقديم معلومات خاطئة يتعرض للعقوبة حسب نصوص الأنظمة الحكومية، التي تتطلب تقديم عنوان صحيح، كما يفوت على نفسه معرفة العنوان الصحيح والاستفادة منه.

وأضاف، أنه "في حال تسجيل مواطن عنوانا مسجلا لشخص آخر، يتم الاتصال بالعميلين للتأكد من أحقية أحدهما بالتسجيل في العنوان المحدد، ويتم تسجيل الآخر على العنوان الصحيح"، موضحا أن المؤسسة لديها فريق مخصص لهذا العمل يعمل على تصحيح الأخطاء، وذلك رغبة منا في تحقيق أكبر استفادة من "العنوان الوطني" والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المسجلين. وحول الربط بين جميع الجهات المعنية ومؤسسة البريد السعودي، قال "إن مجلس الوزراء اعتمد في قراره رقم 252 بتاريخ 24 /7 / 1434هـ، ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ "عناوين الإقامة أو العمل" الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة، وبناء على ذلك تم ربط الاستفادة من المعاملات الحكومية والمصرفية بـ "العنوان الوطني" لصاحب الطلب، ويوجد ربط مباشر مع عديد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية عبر نظام "أبشر" ووزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة العدل، حيث يستطيع كثير من الجهات الحكومية طلب العنوان عبر قناة تكامل الحكومية عبر برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية".

وأشار إلى جهود الجهات الحكومية التي ساعدت في حث المواطنين على التسجيل مثل "وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة، وزارة الصحة، ووزارة العدل" ومؤسسة النقد العربي التي قامت بربط الحسابات المصرفية وكافة التعاملات مع المصارف بـ "العنوان الوطني"، مبينا أن مؤسسة النقد أبدت تعاونا كبيرا بهذا الشأن، وأظهرت المصارف الوطنية وشركات التأمين تجاوبا ملحوظا، ومساهمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتوجيه شركات الاتصالات، ما أسهم في توسيع القاعدة.

ولفت إلى أنه لدى مؤسسة البريد السعودي أحدث نظم المعلومات الجغرافية في إطلاق "العنوان الوطني"، بهدف توفير الهوية المكانية للمواطن والمقيم والمنشأة، وآليات التواصل والاستدلال وتعزيز الاستفادة من التطورات المتسارعة في الحكومة الإلكترونية، وتعزيز البنية التحتية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية.

وأوضح، أنه يمكن عبر استخدام أحدث تقنيات الاستدلال على المواقع والمباني السكنية والتجارية، الوصول إلى كافة العناوين السكنية والتجارية، ودعم تطور تعاملات التجارة الإلكترونية.

وذكر، أن العنوان الوطني يعد من أهم المشروعات الحضارية الاستراتيجية التي نفذت للمرة الأولى في منطقة الخليج والعالم العربي، كما حظي باعتمادات دولية من الاتحاد العربي العالمي UPU وغيره، حيث يعبر المشروع عن توجه الحكومة نحو مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد، أن عمليات التسجيل للمواطنين والمقيمين في "العنوان الوطني" لا تواجه أي عوائق تحول دون ذلك أو تعرقلها بأي شكل من الأشكال، إذ سهلت المؤسسة عمليات التسجيل لتعظيم الاستفادة وتوسيع قاعدة المسجلين عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة .

ولفت إلى أن المؤسسة أطلقت أيضا مبادرة لأصحاب الهمم "ذوي الاحتياجات الخاصة" لتسجيلهم في "العنوان الوطني" في منازلهم مباشرة، وذلك ضمن برامج تحسين الخدمة الشاملة التي تعد هدفا استراتيجيا من أهداف المؤسسة.