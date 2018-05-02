964 ألف عامل منزلي في السعودية بنهاية 2017.. و1.4 مليون سائق خاص

بلغ عدد العمالة المنزلية العاملين في مجال الخدمة والتنظيف في السعودية بنهاية عام 2017 نحو 964 ألف عامل منزلي، فيما بلغ عدد السائقين في المنازل نحو 1.4 مليون.

وحسب إحصائية صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد شكلت النساء ما يقارب 76 في المائة من العمالة المنزلية بنحو 732250 خادمة، فيما بلغ عدد العمالة المنزلية من الرجال نحو 231473 عاملا.

بينما يقدر عدد مديري المنازل بـ2526 مديرا منهم 1569 من الذكور و975 من الإناث، وبلغ عدد الطباخين الأجانب 18247 طباخا شكل الرجال منهم 15573 طباخا و2674 طباخة.

ووفقا للإحصائيات الأخيرة لموقع "مساند"، الذي يعد إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، فقد بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61411 عاملا وعاملة، إضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.

وأكدت وزارة العمل، سعيها من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، كما تسعى إلى توفير منصة إلكترونية تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة.

وذلك علاوة على تقليل التكاليف على المستوى المتوسط عن طريق التحكم في التحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة.

ويعد "مساند" نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية إلى تحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج؛ إذ يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة مكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها "مساند"، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.