الربط بين «فسح» الجمركية وشركات البريد .. قريبا

أعلنت ورشة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ ومجلس الغرف السعودية، أن خطوات الربط بين منصة فسح وجميع شركات البريد السريع في مراحلها النهائية، حيث تم الربط مع عدد من الشركات وجار العمل على استكمال الربط. وكشفت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل"، خلال ورشة عمل بعنوان "التعريف بخدمات النافذة الواحدة" في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، عن الخطوات والخدمات التي تم تطبيقها وتزيد على 100 خدمة لمختلف أنواع المستفيدين من تجار، ومستوردين ومصدرين، ومخلصين جمركيين ووكلاء شحن ومشغلي موانئ، ومشغلي القطار، والمختبرات الخاصة، ووكلاء السيارات، وشركات البريد السريع، إضافة إلى الخدمات التي سيتم تطبيقها مستقبلا لتطوير العمل وإنهاء الإجراءات إلكترونيا. وتتيح خدمات النافذة الموحدة "فسح" الخاصة بالمختبرات الخاصة، مجموعة من الخدمات لإدارة عمليات فحص وتفتيش العينات المرسلة من قبل الجمارك السعودية للتأكد من مناسبة البضائع للمستخدم النهائي.

وتتضمن قائمة الخدمات المقدمة للمختبرات الخاصة، استقبال طلب فحص العينات، وفحص وإرسال نتائج العينات، وطلبات التحليل عن طريق الربط المباشر.