«نمو» ترتفع 5 نقاط .. وقيم التداول تهبط 61 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.17 في المائة لتغلق عند 3256 نقطة رابحة خمس نقاط. وتراجعت قيم التداول 61 في المائة بنحو 2.2 مليون ريال لتصل إلى 1.3 مليون ريال، بمعدل 7.9 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 74 في المائة بنحو 188 ألف سهم لتصل إلى 65 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.39 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 115 صفقة بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 170 صفقة. وتراجع سهم "بحر العرب" وحيدا بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 12.89 ريال مقابل ارتفاع سبعة أسهم واستقرار سهمين. وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 51.40 ريال، يليه "العمران" بنسبة 3.66 في المائة ليغلق عند 17 ريال، وحل ثالثا "ألكثيري" بنسبة 2.86 في المائة ليغلق عند 31.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 292 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 242 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 229 ألف ريال.