«البلاد» يحقق صافي أرباح بـ 256 مليون ريال في الربع الأول

أوضح بنك البلاد أن نتائج الربع الأول من عام 2018 للفترة المالية المنتهية في 31 آذار (مارس) 2018، أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 256.1 مليون ريال بارتفاع بنسبة قدرها 11.6 في المائة مقارنة بأرباح 229.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2017. وبين أن إجمالي دخل العمليات للربع الأول من عام 2018 ارتفع بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتبلغ 791 مليون ريال. كما أن النمو الجيد في صافي الأرباح قد انعكس إيجابا على ربحية السهم حيث بلغت خلال الأشهر الثلاثة 0.43 ريال للسهم، مقابل 0.38 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. هذا وقد ارتفعت أرباح الربع الأول من عام 2018 بنسبة قدرها 13.4 في المائة مقابل أرباح 225.9 مليون ريال للربع الرابع من عام 2017.

وقال "إن إجمالي موجودات البنك بلغ 65.778 مليار ريال بنهاية 31 آذار (مارس) 2018 وبارتفاع قدره 14.82 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لارتفاع صافي التمويل بنسبة 17.86 في المائة عن الفترة المماثلة ليبلغ 45.616 مليار وكذلك الاستثمارات ارتفعت بنسبة 37.45 في المائة عن الفترة المماثلة لتبلغ 5.146 مليار ريال". وفي تعليقه على نتائج البنك أكد الدكتور عبدالرحمن الحميّد رئيس مجلس إدارة بنك البلاد، أن البنك مستمر في جهوده لتحقيق طموحات مساهمي البنك ومواصلة تنمية العوائد على حقوقهم، مع حرص البنك على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من خلال كافة قنواته المتاحة للعملاء، إضافة إلى تعزيز تجربة العملاء والتطوير الدائم للخدمات الإلكترونية.