تحذير من عمليات مصرفية لشركات تكنولوجيا خارج الوعاء القانوني

حذر اتحاد المصارف العربية من عمليات مصرفية تجريها شركات تكنولوجيا المعلومات عبر نظم المدفوعات تتم خارج الوعاء القانوني، الأمر الذي يحتم فرض رقابة صارمة على مثل هذه الأنشطة المنافسة لعمل البنوك.

وقال لـ" الاقتصادية" وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد طالب المصارف العربية بضرورة وضع منظومة رقابية فاعلة تضمن سلامة نظم المدفوعات التي تمت عبر شركات التكنولوجيا التي لا تخضع لرقابة أو تشريعات تنظمها بشكل كامل.

وأكد، أن شركات تكنولوجيا المعلومات التي تمارس هذا النشاط زاد عددها خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن أي عمليات مصرفية تقع ضمن سلطات المصارف المركزية، يتوجب على لجان الرقابة في المصارف المركزية مراقبتها.

وأوضح فتوح، أن شركات تكنولوجيا المعلومات تقوم بعمليات مصرفية لا تخضع لأي عقود مع المتعاملين في القطاع المصرفي العربي، وبالتالي أصبحت هذه الشركات منافسة للمصارف بطريقة غير نظامية. وأشار إلى أن هناك فرقا بين العملية الإلكترونية التي تجريها المصارف عبر نظام المدفوعات والعملية الإلكترونية التي تقوم بها شركات، حيث تبرز مخاطر كثيرة من بينها غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، لذا فان اتحاد المصرف وخلال اجتماعه الأخير في القاهرة سلط الضوء على الرقابة المصرفية، وخاصة على شركات تكنولوجيا المعلومات. ولفت إلى أن الاجتماع ركز على جهود المصارف المركزية العربية لتطوير نظام الرقابة من رقابة مصرفية عادية تقليدية إلى رقابة أكثر تتطورا وفعالية لتتناسب مع التطور الذي حدث على الصعيد التكنولوجي لتشمل جميع المتعاملين في المصارف، ما يعزز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي العربي.

وشدد فتوح على أن جميع المدفوعات التي تتم بين المصارف العربية تعتبر خاضعة للمراقبة، وتقع تحت سلطة المصارف العربية المركزية.

وأوضح فتوح، أن الاتحاد أوصى خلال بيانه الختامي، المؤسسات المالية العربية بوضع أطر قانونية خاصة بمؤسسات الدفع للإسهام في تطوير المنتجات المالية التكنولوجية، والمساعدة على تعميم خدمات الشمول المالي وتوسيع الخدمات المصرفية عبر تمكين الشرائح المهمشة من النفاذ إلى منظومة الدفع.

وكان بيان اتحاد المصارف العربية قد شدد على أهمية استثمار التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المالية الإلكترونية للتقليص من الطرق التقليدية في استعمال النقد، وأهمية اهتمام مختلف مكونات القطاع المصرفي العربي بتدريب موظفيها على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية نظرا لدورها في تنويع النشاط الاقتصادي، وكذلك ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة العربية لمواجهة تحديات ابتكارات التكنولوجيا المالية وصولا إلى تقديم خدمات القطاعين بصورة أسرع وأسهل.

وذلك إضافة إلى تشجيع المصارف المركزية العربية على مواكبة الذكاء الاصطناعي والانتقال بالعمل المصرفي من مرحلة الاقتصاد التقليدي إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي، وإنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قضايا التكنولوجيا المالية وتوسيع الثقافة حولها.