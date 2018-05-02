بضغط "المصارف" .. الأسهم السعودية تكسر حاجز 8200 نقطة

تراجعت السوق للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 8158 نقطة فاقدة 50 نقطة بنسبة 0.6 في المائة بضغط من المصارف بقيادة "الراجحي" بعد ظهور نتائجه التي جاءت دون التوقعات. وجاء الإغلاق عند مستويات قريبة من الدعم 8165 نقطة لذا عدم العودة فوق تلك المستويات سيجد السوق نفسها تحت الضغوط البيعية حتى مستويات 8050 ـ 8090 نقطة. ومن المهم الحفاظ على مستويات الدعم الأخيرة لكيلا تزيد من حدة التراجع وتبدأ السوق تفقد ثقة المتعاملين تدريجيا مع انخفاض شهية المخاطرة. واستمرار ظهور نتائج دون التوقعات سيزيد الضغوط على السوق، ما يجعل مستويات 8000 نقطة معرضة للكسر.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8208 نقاط، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8110 نقاط فاقدا 1.2 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8158 نقطة فاقدا 50 نقطة بنسبة 0.62 في المائة. وتراجعت السيولة 4.4 في المائة بنحو 231 مليون ريال لتصل إلى خمسة مليارات ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 مليون سهم بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 197 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.38 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 13 في المائة بنحو 18 ألف صفقة لتصل إلى 126 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 41 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 964 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 521 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر المتراجعة "سدكو كابيتال ريت" بالنسبة القصوى ليغلق عند تسعة ريالات، يليه "الخزف" بنسبة 4.58 في المائة ليغلق عند 22.71 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 35.82 ريال. في المقابل تصدر المرتفعة "الصقر للتأمين" بنسبة 7.98 في المائة ليغلق عند 26.39 ريال، يليه "تشب" بنسبة 6.62 في المائة ليغلق عند 25.11 ريال، وحل ثالثا "بترورابغ" بنسبة 5.75 في المائة ليغلق عند 28.87 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 24 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 9 في المائة بقيمة 453 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 7 في المائة بقيمة 361 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية