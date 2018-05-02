أزمة جديدة لاقتصاد قطر.. القطاع المالي ينزف والبورصة تهوي

انخفض مؤشر بورصة قطر 1.1 في المائة إلى 9014 نقطة تحت ضغط خسائر أسهم القطاع المالي. وهبط سهم بنك قطر الوطني 1.2 في المائة. وتراجع سهم "ازدان القابضة" العقارية 6.9 في المائة بعدما أعلنت الشركة أمس عن هبوط حاد في صافي الربح. وارتفع سهم "فودافون قطر" بما يزيد على 1.6 في المائة في أوائل التعاملات، لكنه لم يلبث أن بدد مكاسبه بسبب عمليات بيع من مستثمرين أفراد ليغلق منخفضا 1.8 في المائة. وعلى صعيد التداولات، انخفضت السيولة في السوق إلى 222 مليون ريال مقابل 404 ملايين ريال أمس، كما تراجعت أحجام التداول إلى 11 مليون سهم مقابل 17 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.08 في المائة إلى 4673 نقطة. وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.29 في المائة من خلال سهم "اتصالات" المرتفع بالنسبة نفسها. وزاد قطاع المصارف بنحو 0.2 في المائة؛ بدعم من سهم "أبوظبي التجاري" و"الأول" بنسبة 0.43 في المائة، و0.4 في المائة على التوالي.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.2 في المائة إلى 3031 نقطة تحت ضغط عمليات بيع لسهم "داماك العقارية" الذي هبط 6.9 في المائة، بينما نزل سهم "دريك آند سكل إنترناشونال" 3.3 في المائة بفعل أنباء ذكرت أن شركة المقاولات لم تنل الموافقة على زيادة رأسمالها من خلال شريك استراتيجي جديد، وفقا لـ "رويترز".

لكن سهم "إعمار العقارية" خالف الاتجاه النزولي ليصعد 0.7 في المائة بعدما أعلنت الشركة زيادة بلغت 8.5 في المائة في صافي الربح بفضل إسهامات قوية من أنشطتها لمراكز التسوق، رغم ضعف سوق العقارات.

وزاد مؤشر الكويت 0.06 في المائة إلى 4781 نقطة. وتصدر سهم "الخليجي" القائمة الخضراء بـ 19.4 في المائة، بينما جاء سهم "مينا" على رأس التراجعات بـ 43.83 في المائة.

وارتفع مؤشر مسقط إلى 0.05 في المائة 4731 نقطة. وصعد القطاع المالي بنسبة 0.31 في المائة؛ بدعم سهم "المدينة تكافل" المتصدر الرابحين بنسبة 6 في المائة، بينما استقر قطاع الخدمات عند مستوياته السابقة مع تباين أسهمه، حيث ارتفع "الكامل للطاقة" 2.66 في المائة، وتراجع "الجزيرة للخدمات" 0.62 في المائة.

وكانت بورصتا البحرين ومصر مغلقتين في عطلة عامة.