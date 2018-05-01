تراجع معدل نمو قطاع التصنيع البريطاني إلى أقل مستوى له منذ 17 شهرا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تراجع وتيرة نمو قطاع التصنيع في بريطانيا الشهر الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 17 شهرا.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن مؤسستي "آي.إتش.إس ماركت" ومعهد "تشارترد للمشتريات والتموين " خلال الشهر الماضي إلى 9ر53 نقطة مقابل 9ر54 نقطة خلال آذار/مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة. و كان المحللون يتوقعون تراجع طفيف لمؤشر نشاط القطاع خلال الشهر الماضي إلى 8ر54 نقطة

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط، وهو ما يعني أن قطاع التصنيع مازال يسجل نموا مطردا على مدى 21 شهرا الماضية.

يأتي ذلك فيما تراجعت المؤشرات الفرعية لناتج قطاع التصنيع والطلبيات الجديدة والتوظيف، على خلفية تباطؤ وتيرة نمو العقود الجديدة من الخارج.

وعلى صعيد الأسعار، استمر مؤشر أسعار مستلزمات إنتاج قطاع التصنيع في بريطانيا مرتفعا خلال نيسان/أبريل الماضي، رغم تراجع المؤشر إلى أقل مستوى له منذ تسعة أشهر. في الوقت نفسه تراجع مؤشر تضخم أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أقل مستوى له منذ نيسان/ابريل .2017

من ناحيته قال "روب دبوسون" مدير معهد "آي.إتش.إس ماركت"، إنه في حين تتحمل الأحوال المناخية غير المواتية جزء من المسؤولية عن تراجع المؤشر خلال شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين، فإنه لا يوجد سبب للأداء المخيب للآمال للقطاع خلال نيسان/أبريل الماضي، وهو ما يجعل فرص إقدام بنك إنجلترا المركزي على زيادة أسعار الفائدة على المدى القريب أضعف.

