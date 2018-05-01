اليابان تتطلع إلى زيادة استثماراتها في الأردن

أعرب رئيس وزراء اليابان شينزو آبي خلال زيارته للأردن اليوم الثلاثاء عن أمل بلاده في زيادة استثماراتها في الأردن.

وقال آبي الذي وصل إلى العاصمة الأردنية عمان مساء أمس الاثنين على رأس وفد اقتصادي إنه يأمل أن "تؤدي الزيادة إلى مزيد من الاستثمارات" في الأردن التي وصفها بأنها "شريك عظيم في الشرق الأوسط".

وقد التقى آبي مع نظيره الأردني هاني الملقي حيث ناقشا العلاقات الثنائية والحرب السورية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يذكر أن اقتصاد الأردن التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، تأثر بتدفق مئات الآلاف من اللاجئين إلى أراضي المملكة من مناطق الصراع المجاورة، مع وصول معدل البطالة إلى حوالي 5ر18% خلال الشهر الماضي.

من ناحيته قال "آبي" خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه بالملك عبد الله الثاني إن "الأردن تقوم بدور مركزي في استقرار المنطقة".

يذكر أن "آبي" قد زار بالفعل الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق.

