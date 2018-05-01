التماسك طريق أوروبا لتنتصر في نزاعها التجاري مع أمريكا

علقت صحيفة "شتوتجارتر تسايتونج" على النزاع التجاري الحالي بين أوروبا والولايات المتحدة، قائلة في عدد يوم غد الأربعاء إن ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وراء هذا النزاع هو صفقة "حيث يريد أن يحصل على تنازلات من الأوروبيين ليتقدم بها إلى ناخبيه ويبرهن بها على ما يستطيع أن يفعله..".

ورأت الصحيفة أن الوقت ليس في صالح الأوروبيين، وقالت إنه من المهم الآن "ألا يسمح الاتحاد الأوروبي بشق صفه".

وشددت الصحيفة على أنه "لو كانت المفوضية الأوروبية غير قادرة على التحدث بصوت واحد لأن باريس وبرلين كانتا منشغلتين بحسم الخلاف بينهما أولا بشأن التوجه العام الواجب تبنيه في السياسة التجارية، فإن أوروبا كانت ستخسر بالفعل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الاثنين تمديد العمل بالإعفاءات الجمركية المؤقتة على واردات الصلب والألومنيوم للاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لمدة "30 يومًا" أخيرة ، حسبما أعلن البيت الأبيض في وقت متأخر الاثنين.

تم الإعلان عن ذلك التمديد قبل أقل من أربع ساعات من انتهاء المدة السابقة التي صدرت في آذار/مارس.

وفي الوقت نفسه ، قال البيت الأبيض إنه تم إبرام اتفاق مبدئي مع سول للحد من صادرات الصلب الكورية الجنوبية ، في حين تم التوصل إلى اتفاقات من حيث المبدأ مع الأرجنتين وأستراليا والبرازيل بشأن الصلب والألمنيوم. وقال البيت الأبيض: "الإدارة (الأمريكية) تركز على نظام الحصص الذي سيحد من الواردات ويمنع النقل العابر ويحمي الأمن القومي".

ويقول ترامب إن الواردات المدعومة تهدد الأمن القومي عن طريق الإضرار بمنتجي المعادن المحليين.