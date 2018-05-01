وول ستريت تبدأ منخفضة مع استمرار المخاوف بشأن التجارة والتضخم

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الثلاثاء بعد نتائج دون التوقعات لفايزر، فيما استمرت المخاوف بشأن التضخم وارتفاع التكلفة وسياسات الحماية التجارية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 45.86 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 24117.29 نقطة فيما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الفتح بمقدار 4.41 نقطة، ما يوازي 0.17 بالمئة، إلى 2643.64 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 12.62 نقطة، ما يعادل 0.18 بالمئة، إلى 7053.65 نقطة.