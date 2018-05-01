تباطؤ النشاط الصناعي البريطاني لأقل مستوى في 17 شهرا

تراجع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني لأقل مستوى في 17 شهرا في أبريل نيسان مع استمرار صدور بيانات اقتصادية متواضعة بما يقلص فرص رفع أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا المركزي الأسبوع المقبل.

ونزل مؤشر ماركت/سي.آي.بي.اس لمديري مشتريات القطاع الصناعي نقطة كاملة إلى 53.9 الشهر الماضي وهو أقل من متوسط التوقعات لقراءة 54.8 في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

هذه المرة الثانية التي تصدر فيها بيانات مخيبة للآمال في غضون بضعة أيام بعدما أظهرت أرقام رسمية يوم الجمعة أن الاقتصاد لم يحقق نموا يذكر في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.

ولم يتضمن تقرير مديري المشتريات اليوم ما يمكن أن يشير إلى أن المصانع البريطانية، التي تسهم بنحو عشر الناتج الاقتصادي الكلي، ستستعيد الحيوية التي شهدتها أواخر 2017 حين دعم التعافي في منطقة اليورو القطاع الصناعي في بريطانيا.

وضعفت المؤشرات الخاصة بطلبيات التوريد الجديدة والتصدير لأقل المستويات منذ منتصف 2017 بينما سجلت أقل وتيرة توظيف منذ فبراير شباط من العام الماضي.

وقالت آي.اتش.اس ماركت إن الضعف تركز في منتجي السلع الاستهلاكية الذين تضرروا من انخفاض القوة الشرائية بسبب زيادة معدل التضخم العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي أظهرت بيانات رسمية أن الإنتاج الصناعي زاد 0.2 بالمئة عن الربع السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 وهو ما يقل كثيرا عن معدلات النمو التي تجاوزت الواحد بالمئة في النصف الثاني من العام الماضي.