فورمولا 1 توافق على إجراء تغييرات فنية في 2019 لزيادة التنافس

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الثلاثاء موافقة بطولة العالم فورمولا 1 على إجراء تغييرات فنية في 2019 لزيادة التنافس وسهولة تجاوز المنافسين خلال السباقات.

وسيتضمن ذلك وجود جناح أمامي مبسّط بامتداد أطول وتغيير في المكابح الأمامية إضافة إلى وجود جناح خلفي أعرض وأكثر عمقا.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات إن لجنة فورمولا 1 والمجموعة الاستراتيجية والمجلس العالمي لرياضة السيارات أقروا التغييرات.

وستحد هذه التغييرات من صعوبة اجتياز السائق لمنافسيه وتأتي بعد انتقادات لافتقار العديد من السباقات للقدرة على تجاوز المنافسين وبقاء الترتيب دون تغيير.

وأضاف الاتحاد الدولي أن التصويت جرى في اليوم الأخير قبل ضرورة وجود موافقة بالإجماع لأي تغيير في لوائح موسم 2019 وجاء أيضا بعد أبحاث من أغلبية الفرق المشاركة وبدعم من مجموعة ليبرتي ميديا المالكة للحقوق التجارية للمسابقة.

وذكرت تقارير أن عدة فرق منها فيراري ورد بول رفضت التغييرات المقترحة لكن في النهاية جاءت نتيجة التصويت بالموافقة.