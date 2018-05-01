الاسترليني يتهاوى بعد بيانات

واصل الجنيه الاسترليني خسائره اليوم الثلاثاء لينزل عن 1.37 دولار للمرة الأولى في ثلاثة أشهر ونصف بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى أدنى معدلاته في 17 شهرا.

البيانات هي الأحدث في سلسلة أرقام اقتصادية متواضعة وقد قلصت أكثر فرص رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع القادم.

ونزل الاسترليني، الذي يعاني بالفعل أمام الدولار المنتعش، 0.6 بالمئة إلى 1.3683 دولار. والعملة منخفضة نحو خمسة بالمئة عن ذروة ما بعد استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 1.4377 دولار المسجلة في 17 ابريل نيسان.