"بي.بي" وأسعار النفط يرفعان الأسهم البريطانية صباحا

ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني اليوم الثلاثاء في التعاملات المبكرة بفضل صعود أسهم الطاقة بقيادة بي.بي التي تلقت الدعم من نتائج أعمال قوية للربع الأول من العام في الوقت الذي أغلقت فيه معظم بورصات أوروبا بمناسبة يوم العمال.

وبحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي البريطاني 0.18 بالمئة إلى 7523.35 نقطة مع مساهمة بي.بي بالقدر الأكبر من النقاط مع صعود سهم الشركة 1.5 بالمئة بعد أن حققت قفزة بنسبة 71 بالمئة في أرباح الربع الأول.

وأبقت المخاوف بشأن احتمال انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني على أسعار النفط مرتفعة، لكن معنويات المستثمرين استفادت بصفة عامة من قراره بإرجاء فرض رسوم على واردات الصلب والأولومنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك.

وحققت مجموعة جست إيت لتوصيل الطعام البريطانية أكبر زيادة على المؤشر ليرتفع سهم الشركة 4.7 بالمئة بعد إعلانها عن إيرادات الربع الأول من العام.